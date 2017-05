Teo Otto - der politische Mensch

Vernissage in Anwesenheit von Renate Höhmann-Müller und Prof. Dr. Katrin Höhmann.

Texte und Musik: Sabine Wackernagel

Begrüßung: Thomas Rothacker

Teo Otto (*04.02.1904 in Remscheid, † 09.06.1968 in Frankfurt am Main) arbeitete mit Giorgio de Chirico, László Moholy-Nagy und Oskar Schlemmer, lernte Igor Strawinsky und Berthold Brecht kennen. 1930 war er mit erst 27 Jahren Ausstattungschef des Preußischen Staatstheaters. 1933 entließen ihn die Nationalsozialisten, da Teo Otto ihr erklärter politischer Gegner war. Er emigrierte in die Schweiz und wurde verantwortlicher Bühnenbildner des legendären Züricher Schauspielhauses, wo er bis zu seinem Tod 1968 blieb. Hier gestaltete er Bühnenbilder für mehrere Uraufführungen Bertolt Brechts, so 1941 für Mutter Courage und ihre Kinder. Er übernahm auf Einladung Brechts hin auch Arbeiten beim Berliner Ensemble. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er der gefragteste Bühnenbildner des deutschsprachigen Theaters und arbeitete unter anderem für die Salzburger Festspiele und das Wiener Burgtheater.

Der Kunstverein Ludwigsburg zeigt Entwürfe, Zeichnungen und Ölgemälde aus der Sammlung Höhmann.