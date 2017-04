Tereza pres. WATERS w/ Gravez (HW&W Recordings)

HipHop, Trap & Futurebeats

Tereza ist am 20. Mai wieder mit ihrer erfolgreichen Reihe Waters bei uns im Kupferstecher. Erst vor einigen Wochen erschien ihr Mixtape „Baduology“, welches als Ode an die Musikerin Erykah Badu verstanden werden kann. Darauf zu finden sind 40 wunderbare Tracks mit namenhaften Features von beispielsweise Bluestaeb, Dexter, Brenk Sinatra und IAMNOBODI. Für die Waters legt Tereza großen Wert auf die Auswahl von besonderen Künstlern. Für den heutigen Abend hat sie den gebürtigen Hawaiianer Graves an ihrer Seite. Er arbeitete mehrere Jahre als Techniker für Kanye West und half an einigen seiner Alben mit und wurde schließlich durch die Mitarbeit an „My Beautiful Dark Twisted Fantasy“ mit einem Grammy ausgezeichnet. Seither startete er mit seiner eigenen Musikkarriere als Producer und DJ erfolgreich durch, wovon man sich am 20. Mai im F&K überzeugen kann.