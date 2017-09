Schauspiel Frankfurt | Oliver Reese, Regie Hansjörg Hartung, Bühne | Raphaela Rose, Kostüme »Mit klugem Anspruch auf der Höhe unserer Zeit.« Frankfurter Allgemeine Zeitung »Die Würde des Menschen ist unantastbar.« Richtig oder falsch, Realität oder Theorie? Ferdinand von Schirach, deutscher Strafverteidiger und mehrfach verfilmter Bestsellerautor, rüttelt in seinem ersten Theaterstück an nichts Geringerem als dem ersten Artikel des Grundgesetzes. Denn die Würde wird dauernd angetastet. Westliche Regierungen haben längst damit begonnen, diesen Grundsatz infrage zu stellen, meist im Namen der Sicherheit. Nicht nur angesichts möglicher terroristischer Angriffe wird auf die Probe gestellt, was wir denn wollen: Geht Sicherheit vor Freiheit? Sind wir bereit, Prinzipien aufzuweichen und von Fall zu Fall zu entscheiden? Welche Konsequenzen nehmen wir dafür in Kauf? Wir leben in einer Demokratie und können entscheiden, wie mit welchem Recht umgegangen werden soll. Und wir müssen uns entscheiden. Dieses Stück fordert auch die Entscheidung der Zuschauer ein. Vor Gericht steht Lars Koch, Pilot eines Kampfjets der Bundeswehr. Hat er richtig oder falsch gehandelt an jenem Tag, als er ein von Terroristen gekapertes Passagierflugzeug abschoss? Koch musste reagieren. Wie lauteten seine Befehle? Wer entscheidet auf welcher Grundlage über Leben und Tod? Darf Leben gegen Leben, gleich in welcher Zahl, abgewogen werden? Welche Gründe kann es geben, um ein Unheil durch ein anderes, vermeintlich kleineres Unheil abzuwehren? Oliver Reeses Uraufführung des Gerichtsdramas zeigt eindrucksvoll, wie schwer es ist, gefangen im Dilemma zwischen Wahrheit und Wirklichkeit, ein moralisches Urteil zu fällen.

Dauer: ca. 2 Stunden