Mit den Anschlägen von Paris und Brüssel, spätestens aber mit dem Selbstmordanschlag in Ansbach im Juli 2016 - dem ersten auf deutschem Boden - ist der dschihadistische Terrorismus in Europa angekommen. Für viele Menschen ist die Gefahr von Anschlägen zum beherrschenden Thema geworden. Innere Sicherheit - häufig in Verbindung zu in den letzten Jahren nach Deutschland gekommenen Flüchtlingen gesetzt - bestimmt wieder Wahlkämpfe. Medial und publizistisch werden wir mit einer Flut von Veröffentlichungen und Talkshows konfrontiert, häufig mit alarmistischen Botschaften wie ‚Der Terror rückt näher!‘. Der globale ‚war on terror‘ setzt sich auch mehr als 15 Jahre nach seiner Ausrufung fort. Mit diesem Seminar möchten wir zur Versachlichung der Debatte beitragen und fragen: Unter welchen Bedingungen entstehen terroristische Gruppierungen? Wie haben sich diese sowie Formen und Zahl der Anschläge in den letzten Jahren entwickelt? Welche Weltregionen sind am stärksten betroffen? Welche Akteure können mit dem Überbegriff des ‚transnationalen Terrorismus‘ bezeichnet werden? Welche nicht? Welche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus sind erfolgversprechend?

Status: Anmeldung nur auf Warteliste möglich

Datum: Freitag, 12. Mai 2017 - Sonntag, 14. Mai 2017

Seminarnummer: 24/19/17 (Bei Rückfragen bitte angeben)