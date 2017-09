× Erweitern Foto. NAJbs

Erstmals ist der Auftakt um 18 Uhr in der Haalhalle anlässlich der Eröffnung der Jahresausstellung des Hohenloher Kunstvereins. Der Medienkünstler Andreas Hauslaib wird diesmal die Henkersbrücke ins Licht rücken, während am Sulfersteg Dominik Rinnhofer den Kocher in einen „Kristallfluss“ verwandelt. In der Kunsthalle Würth warten „Verborgene Schätze aus Wien“ darauf entdeckt zu werden während das Hällisch-Fränkische Museum Werke der Neuen Sachlichkeit von Franz Lenk zeigt. Der Kunstverein präsentiert Scherenschnitte von

Gabriele Basch. Zu den Ausstellungen werden vielerorts auch Musik sowie originelle Bewirtung geboten. Sonst geschlossene Lokalitäten wie der etwa der Bahnhof gewähren Kunstasyl für eine Nacht. Etliche Künstlerateliers und Studios können besichtigt werden. Das Haus der Bildung und die Haller Akademie der Künste bieten neben Ausstellungen auch Aktivitäten zum Mitmachen an. Malerei, Skulptur, Scherenschnitt, Video, Fotografie und Graffiti – kaum eine Kunstrichtung fehlt. Auch Theater, Performances und Sonderkonzerte sind geplant, wie die das Tower Slide Quartett im Kunstverein und Choreografien von Sabine Kraft im von Sascha Hub illuminierten Rathaus. Auch St. Michael, St. Katharina, Christuskirche und in der Johanniterkirche stehen für nächtliche Entdeckungen offen. An vielen Stationen können die Flaneure Textbausteine sammeln und schließlich zu einer "Nachtkunst-Geschichte" kreativ zusammensetzen.

