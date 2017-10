TextArbeit "special": Freud und Leid des Übersetzens

Einmal im Monat treffen sich TextArbeiter aller Art zu einer Gesprächsrunde in der Stadtbibliothek Reutlingen. Dabei steht immer ein anderes Thema aus dem Bereich Literatur/Sprache zur Diskussion. Dieses Mal berichten Übersetzerinnen und Übersetzerinnen aus der Region von ihrem Berufsalltag. Wie wird man eigentlich Übersetzerin oder Übersetzer? In welchen unterschiedlichen Bereichen sind Übersetzerinnen und Übersetzer tätig? Was fasziniert sie am Übersetzen? Und mit welchen Schwierigkeiten sehen sie sich konfrontiert? Im Anschluss an die Statements der Übersetzerinnen und Übersetzer besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder Erfahrungen auszutauschen.