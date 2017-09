Der TEXTIL.KUNST.MARKT bewegt sich auf hohem künstlerischem Niveau – einige Mitwirkende sind Preisträgerinnen auf internationalen Ausstellungen. Künstlerische Installationen, Arbeiten aus Filz, Seide, Baumwolle und Leinen, sowie Kleidungsstücke und Accessoires werden dem Publikum präsentiert. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. In den historischen Gebäuden des Freilichtmuseums Beuren werden die „Kunstwerke“ aus unterschiedlichen textilen Materialien in einer besonderen Umgebung präsentiert und angeboten. Im Rathaus aus Häslach, im Wohn-Stall-Haus aus Beuren, im Wohnhaus mit Schreinerei aus Ohmenhausen, im Schafstall aus Schlaitdorf, im Weberhaus aus Laichingen, im Tagelöhnerhaus aus Weidenstetten sowie in der Pädagogikscheuer und im Hopfensaal des Doppelwohnhauses aus Öschelbronn werden Räume zur Präsentation der Ausstellung und zum Verkauf genutzt.

Für die Bewirtung sorgen die Museumsgastronomie und das Backteam des Museums. Das Backhaus aus Esslingen-Sulzgries ist an diesem Tag Betrieb, um MarktbesucherInnen das Schlendern über das Gelände, mit einem kleinen salzigen oder süßen Gebäck, zu ermöglichen.