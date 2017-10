Die drei Musketiere, die Heiligen Drei Könige, die drei Tenöre – die Welt ist reif für ein weiteres berühmtes Trio: die drei Textpistols. Tilman Birr, Nils Heinrich und Götz Frittrang haben Text im Gepäx. In Liedform, zum Vorlesen oder zum laut schreien.

Jedenfalls zum Verfeuern. Offenes Feuer polizeilich verboten, die drei sind geladen.

Netflix & Chill, Tindern bis der Daumen wehtut und sich bloß nicht festlegen!

Die moderne Welt zerfasert sich in rasender Geschwindigkeit zu einem dieser zerfaserten Gebäckdinger vom Türken. Die, die so aussehen wie Vogelnester. Birr, Heinrich und Frittrang können die Welt für Sie zwar auch nicht entheddern, aber wenigstens so servieren, dass sie besser schmeckt.