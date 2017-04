× Erweitern TH Number 74

Zwischen Punkpop und Rock - vom schwitzen bis ausrasten!

„TH Number 74“ ist eine Punkrock/Alternative Band aus Backnang. Die drei Jungs, das sind Matze (Voc, Git), Finn (Bass) und Fabi (Drums) ,schreiben ihre lebhaften und dynamischen Songs selbst. Die Individualität und Vielfalt eines jeden einzelnen fließen dabei in ihre Songs ein und prägen zusammen mit Hopfen, Malz und Hefe in flüssiger Form den Sound von „TH Number 74“. Nach Ihrer ersten EP aus dem Jahr 2015, veröffentlichten die drei Jungs Ihr Debüt Album „Close Your Eyes Again“ im Dezember 2016.