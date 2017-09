TH Numbers74 & Piloten und Piraten

Junge Bands im Kulturwerk

TH Number 74 – Die Punkrock/PunkPop Band aus Backnang, ist seit April 2014 quer durchs Land unterwegs und kommt im Oktober in den Stuttgarter Osten. Die drei Jungs bringen mit ihren selbst geschriebenen Songs einen ganz persönlichen Sound ins Kulturwerk. Wild und Ihrem Genre treu, wird gefeiert bis zum letzten Ton! Piloten und Piraten – Die Reise der vier jungen Herren begann im März 2014. Sie verarbeiten ihre zahlreichen verschiedenen Einflüsse in einem eigenen Stil, den sie kurz „Hip-Hop mit Band“ nennen. Die deutschen Texte erzählen aus Tagträumen, vermitteln eine kritische Sichtweise auf das Weltgeschehen und regen zum Nachdenken an. Als Band arbeiten sie immer weiter daran, Menschen mit ihrer Musik zu bewegen und zu erreichen – so auch im Kulturwerk! www.th74.de https://pilotenundpiraten.bandcamp.com/