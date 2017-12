Thailand Multivisionshow

Thailand Ein Königreich des Lächelns Wem die Fröhlichkeit und das Lachen der Thais nicht für immer in das Herz gefahren ist, der war nie dort. Es gibt wohl wenige Länder, die ihre Gäste so warmherzig willkommen heißen wie dieses Königreich!

Somit wird jeder Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Von Asiens wohl interessantester Millionenmetropole Bangkok aus, begibt sich die Familie in ein bezauberndes Abenteuer, auch abseits der Touristenmassen. Historische Weltkulturerbe Stätten wie die Tempelanlage von Ayutthaya und die einstige Hauptstadt Sukhothai werden beleuchtet. Ausführliche Abstecher durch die faszinierenden Nationalparks in allen Teilen des Landes zeigen diese Schatzkiste vielfältiger asiatischer Fauna und Flora. Von den paradiesischen Stränden des Südens mit Inselperlen wie Ko Phi Phi entführt diese Reise über die Urwälder Zentralthailands in die Grenzregionen des mächtigen Mekong bis hinauf zu einer Trekking Tour in den Norden Thailands zu den Bergvölkern der Lahu, Lisu und den Padaun, bekannt durch deren Langhalsfrauen. Mehrere Tage verbrachte der Referent in den abgelegenen Dörfern und erlebte hautnah das Leben in dieser Gemeinschaft. Mit einer unglaublichen Farbenvielfalt werden große Festivals wie das Neujahrsfest Songkran und die Mönchsweihe junger Novizen zelebriert. In den nebelverhangenen Bergen des Khao Khitchakut Nationalparkes begibt sich Frank Zagel, angetrieben von Tausenden von Pilgern, auf eine außergewöhnliche Pilgerreise zu den Fußabdrücken von Buddha. Persönliche Kontakte zu den Einheimischen ergeben sich mit zwei Kindern schnell. Immer wieder werden die Zagels eingeladen. Mal in ein Kloster, mal von Fischern am Strand oder von einem wohlhabenden Geschäftsmann in sein riesiges Teakhaus. Die Gastfreundschaft scheint hier unermesslich. Authentische Musik zu bewegenden Filmen und Bildern lässt die Vielfalt dieses Königreichs des Lächelns mit sachlicher, humorvoller und selbstironischer Kommentation zu einem kurzweiligen Live Erlebnis werden. Eine Reise mit der Weltenbummlerfamilie bedeutet vor allem eines: Abenteuer und Natur pur!