Drei erfolgreiche griechische Musiker verlassen ihre Heimat, um in Deutschland von vorne anzufangen und richtig durchzustarten. Vom pulsierenden Athen verschlägt es sie ins beschauliche Marbach am Neckar. Than.eye ist eine Synth-Rock Band, die sich vor allem durch stimmungsvolle Musik auszeichnet. Breite, tiefe Klänge, die unter die Haut gehen, versetzen den Zuhörer nicht selten in eine hypnotisierende Stimmung. Wichtig für Than.eye ist es, alles komplett eigenständig zu produzieren und aufzunehmen - handgemachte Musik mit viel Herzblut. Daher klingen Drums, Bass, Gitarre, Klavier und Stimme nicht nur im Aufnahmeraum gut, auch live zieht die Band die Zuschauer mit ihrer Mischung aus Indie, Goth, Wave und Pop in den Bann.