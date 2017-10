The Art of Noise #7

Nach ihrem Gig vor einem Jahr bei uns, kehrt das PARFOIS ENSEMBLE zurück in den 1.Stock.Bei ihrer zweckfreien Klangforschung, die das Trio am liebsten auf Bühnen betreibt, verschwinden die Grenzen von Noise, Free Jazz und Avantgarde. Die frei improvisierte Spielweise, die hier bis zum bewussten Kontrollverlust an den Instrumenten Gitarre, Bass und Schlagzeug zelebriert wird, prägt einen Sound, der stellenweise melancholisch, zappelig, meditativ oder brutal klingen kann.