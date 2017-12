× Erweitern https://www.facebook.com/mrkulturproduktion/photos/gm.1701954319815971/1947038695536155/?type=3&theater the attic sleepers

The Attic Sleepers betören auf ihrem Debüt Album "Transit" mit einem Mix aus Folk-Pop und Post-Rock. Catchy Melodien treffen melancholische Songs zwischen Fleet Foxes und Sigur Ros. Mit atmosphärischem Falsettgesang und dynamisch-schwebender Produktion ziehen sie einen in den Bann und lassen nie wieder los.

"Wunderschön verspielter Indierock in der Tradition von Band Of Horses und The National“ - Visions.

"Hier darf man ruhig einmal Fleet Foxes assoziieren oder sogar Sigur Rós“ - Plattentests.de

“Transit“ schafft unendlichen Raum mit wunderschönen Klängen und einer sanften Stimme.“ - Soundkartell

„Ein Meer aus Schönklang.“ - Neolyd