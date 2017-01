THE BEST SIDE OF THE MOON

2017 BAND LINEUP:

Steve Mac Guitar & Vocals

Jason Sawford Keyboards

Dave Fowler Guitar & Vocals

Paul Bonney Drums

Ricky Howard Bass & Vocals

Chris Barnes Vocals

Mike Kidson Saxophone

Lorelei McBroom Backing Vocals

Lara Smiles Backing Vocals

Emily Lynn Backing Vocals

Die weltweit erfolgreichste Pink Floyd Tribute-Band kommt 2017 mit neuem Programm nach Deutschland zurück: Mit The Best Side Of The Moon präsentieren die Australier das Pink Floyd-Meisterwerk "Dark Side Of The Moon" in kompletter Länge sowie zusätzlich ein Best of-Programm mit vielen weiteren Pink Floyd-Klassikern. THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW, die weltweit erfolgreichste Pink Floyd Tribute-Band, kommt im März und April 2017 erneut nach Deutschland. Die kommende Tournee, die insgesamt 16 Termine umfasst (26. März in Stuttgart in der Porsche-Arena) und bereits die zehnte Produktion ist, mit der die Australier die Pink-Floyd-Fans hierzulande begeistern, steht unter dem Motto The Best Side Of The Moon. Die neue Titelauswahl beinhaltet zum einen alle Songs des Millionensellers Dark Side Of The Moon, dem erfolgreichsten Album von Pink Floyd. Durch ihr detailverliebtes Streben, den Sound und die Show von Pink Floyd so perfekt wie möglich zu reproduzieren, gelingt es ihnen, das breite Spektrum zwischen den

psychedelischen Träumen der 1960er Jahre und dem Bombast der 1980er Jahre auf einzigartige Art und Weise auf die Bühne zu bringen und die Atmosphäre eines Pink Floyd-Konzertes wiederzugeben. So schafft THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW seit nahezu 30 Jahren das scheinbar Unmögliche: Die wahrhaftige Auferstehung der großartigsten Rockmusik, die jemals geschrieben wurde und eine der wenigen Gelegenheiten, diese noch einmal in angemessener Qualität live zu erleben. Neben dem akustischen Genuss mit vielen Pink Floyd-Klassikern erwartet die Fans auch bei der Tournee in 2017 wieder ein einmaliges visuelles Live-Erlebnis der Extraklasse, das wie bei ihren Vorbildern mit einer opulenten Licht- und Laser-Show und aufwändigen Videoprojektionen bestückt sein wird. Diese Showelemente sind es, bei denen es sich die Herren aus Down Under auch einmal herausnehmen, vom Originalpfad abzuweichen und so kann es passieren, dass ein pinkes Känguru über die Leinwand huscht oder das pinke Beuteltier, riesenhaft aufgeblasen, am Ende der Show über die Bühne springt.