The Bang Bags

Erinnern Sie sich noch?

Als Elvis aus dem Röhrenradio knisterte und chromblitzende Heckflossen das Straßenbild prägten, als der Rock’n’Roll die Geburt des Teenagers auslöste und Blue Jeans und Petticoat zum Modetrend wurden? Kein bisschen?

Die Band „the BangBags“ entführt Sie am 28.01. in der halle Reichenbach in die guten alten Zeiten des Rock’n’Roll und lässt Stars wie Bill Haley, Jerry Lee Lewis und natürlich Elvis Presley wieder auferstehen.

Dabei versteht es die Band, das Publikum durch ihre authentische Art mitzureissen und eine stimmungsvolle Live-Atmosphäre zu schaffen. Die originalen Instrumente, Outfits und gekonnten Showeinlagen begeistern und runden die Show ab, weshalb die Band schon ein Jahr nach ihrer Gründung ein Garant für volle Säle war.

Elvis noch einmal live erleben.

Geht nicht? Geht doch!