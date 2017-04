The Beach Boys sind wahre Ikonen der Musikgeschichte und verkörpern mit ihren legendären Songs das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Im Juni wird die kalifornische Band nach Deutschland kommen und im Rahmen ihrer „One Night All The Hits Tour“ das halten, was der Tourtitel verspricht: Eine Nacht, vollgepackt mit all den fantastischen Hits und Evergreens der Beach Boys. Ihre erfolgreichsten Songs gelten bis heute als fester Bestandteil jeder Strandparty und Urlaubsplaylist und ihre Popularität ist ungebrochen.

