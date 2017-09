Seit über 9 Jahren ist Jugend kulturell mit vielversprechenden Nachwuchstalenten auch zu Gast in Stuttgart. In diesem Jahr stellt die HypoVereinsbank im Rahmen ihres Kulturprogramms ein außergewöhnliches A-cappella-Ensemble vor, welches beim Jugend kulturell Förderpreis in der Sparte „A Cappella“ entdeckt wurde. Die HypoVereinsbank in Stuttgart freut sich, ihre Gäste zum Jugend-kulturell-Event im Wilhelma Theater willkommen zu heißen:

„The Best Of Tomorrow“A Cappella mit Klangbezirk

Spielende Leichtigkeit, fesselnde Stimmen und Arrangements und überbordende Freude am gemeinsamen Singen, das ist es, was das Ensemble Klangbezirk in der deutschen A-cappella-Szene so einzigartig macht. Klangbezirk betreten die Bühne, um Menschen zu berühren und ihre Zuhörer mitzunehmen auf eine Entdeckungsreise durch kleine und große Gefühlswelten und ihren eigenen, dicht verwobenen musikalischen Mikrokosmos. Charmant führen die vier Ensemblemitglieder durch den Konzertabend, teilen ihre Freude mit den Zuhörern und improvisieren als Zugabe auch gerne mal Songs auf Zuruf. Mehrfach national und international ausgezeichnet, u.a. mit dem Jugend kulturell Förderpreis der HypoVereinsbank, verstehen es Klangbezirk, nicht nur ausgewiesene A-cappella-Experten von sich zu überzeugen. Die vier Vokalartisten begeistern mit beeindruckendem Ensembleklang, emotionsgeladenen Solopassagen und gekonnten Improvisationen. Eigenkompositionen und einzigartige Neuinterpretationen bekannter Pop- und Jazzsongs werden zu Klangbezirks Spielwiese, auf der vor allen Dingen eins passiert: Musik mit dem unmittelbarsten und facettenreichsten Instrument - der menschlichen Stimme.

Klangbezirk sind: Tanja Pannier, Friederike Merz, Martin Hagen, Matthias Knoche.

Montag, 16. Oktober 2017, um 19.30 Uhr