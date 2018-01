USA 2017

120 Minuten | FSK 6 | empfohlen ab 15 Jahren

deutsche Synchronfassung

Valentinstag-Special in Zusammenarbeit mit dem Dekanat der Katholischen Kirche im Landkreis Esslingen

THE BIG SICK ist eine romantische Komödie, ist witzig, traurig, bescheiden, klug und in vielen Momenten sehr wahrhaftig, verliert nicht an Bodenhaftung und steckt seine Figuren nicht in die Klischeekiste. Der Film trifft einen geerdeten, tragikomischen Grundton und meidet die Standard-Spielarten selbstgenügsamer romantischer Komödien. Das mag daran liegen, dass der Komiker und Schauspieler Kumail Nanjiani gemeinsam mit seiner Frau Emily Gordon das Drehbuch ihrer eigenen Geschichte geschrieben hat.Kumail stammt aus einer Familie von pakistanischen Immigranten und schlägt sich als Comedian in Chicago durch. Seiner sehr traditionsbewussten Familie ist Kumails Lebensstil ein Dorn im Auge, doch auch wenn er alle potentiellen Heiratskandidatinnen, die sie ihm regelmäßig vorsetzen, bisher abgelehnt hat, bringt er es doch nicht fertig, endgültig mit seiner Familie zu brechen. Auch als er sich ernsthaft in Emily verliebt, die er bei einem seiner Auftritte kennenlernt, ändert sich daran nichts. Doch sie trennt sich enttäuscht von ihm, als sie irgendwann erfährt, dass seine Eltern nichts von ihrer Existenz wissen und auch nichts erfahren werden. Monate später wird Emily wegen einer mysteriösen Erkrankung, die sich später als vergleichsweise harmlos entpuppt, ins Krankenhaus eingewiesen und in ein künstliches Koma versetzt. Kumail begreift erst an ihrem Krankenbett, dass er alles fasch gemacht hat, nicht zuletzt, weil er dort ihre Eltern immer besser kennenlernt.

R: Michael Showalter | B: Emily V. Gordon, Kumail Nanjiani | K: Brian Burgoyne | D: Zoe Kazan (Emily), Kumail Nanjiani (Kumail), Holly Hunter (Beth), Ray Romano (Terry), Anupam Kher (Azmat), Zenobia Shroff (Sharmeen)