The Birdbags

Die BIRDBAGS machen eine fulminante Mischung aus 60es Beat, Garage Rock, Surfpunk und New Wave mit deutschsprachigen Texten – ergänzt mit Filmmusik-Elementen.

Als Stuttgarter All Star-Band treten Tom Bird (Bass, Gitarre, Gesang) und Bob Bag (Gitarre, Bass, Gesang, Posaune) an – flankiert von Zirkusdirektor Ulrich Wegenast an den Schlaginstrumenten. Tom Bird spielte hauptberuflich bei der Schweizer Hard Pop-Band „The Skogs“ und Bob Bag kennt man noch als Posaunist der Stuttgarter Ska-Legende „The Lodgers“. Wegenast trommelte vor einer Ewigkeit für Stuttgarter Bands wie „The Kerls“ (Support für „The Fall“), „Maria Lux“ (Support für „Sting“) oder „Loretta & The Chipmunks“

und ist nun überraschend aus der Versenkung aufgetaucht...

Nach Konzerten in diversen Clubs im Süden Deutschlands (u.a. als Support für The Nightingales und Candice Gordon) sowie Aufnahmen im legendären Sigmaringer Faust-Studio (Goldene Zitronen, Cluster...,) umfasst ihr Repertoire mehr als 30 Songs – meist nicht länger als 3 Minuten.

Die Rheinpfalz schreibt am 25. März 2014 über ein Konzert der BIRDBAGS im Saalbau (Pirmasens):

„Die in deutscher Sprache vorgetragenen Lieder strahlten allesamt ein gewisses fluffiges Feeling aus und gingen direkt in die Beine. Die Birdbags waren äußerst spielfreudig, verbreiteten eine Menge guter Laune und kamen somit bestens bei den Anwesenden an, die sich augenscheinlich gut unterhalten fühlten.“