× Erweitern The Blacks

The Blacks sind eine gestandene Hohenloher Rock-Band mit Kultstatus, denn alle vier Musiker sind seit Jahren musikalisch erfolgreich unterwegs. Ihren erdigen Folk-Rock-Sound zeigen sie auch in der Ebene 3 in Heilbronn.

Die Band steht für erdigen Folk-Rock-Sound mit Wiedererkennungsfaktor und präsentiert vorwiegend Songs für »Feinschmecker« der Rockmusik. Also Songs aus der zweiten Reihe, die zwar jeder kennt aber selten Live zur hören bekommt.