the blues against youth (Italien)

Früher einmal Sänger einer Punk-Band, seit bald zehn Jahren aber als „One-Man-Band“ aktiv, hat der Kerl aus Rom mittlerweile schon diverse Platten veröffentlicht – und schafft es nun endlich, auch nach Stuttgart zu kommen!

Sein „Minimalkonzept“ ist zwar nicht neu (er singt und spielt gleichzeitig halbakustische Gitarre, bedient Bass-Drum sowie Hi-Hat und findet nebenbei noch die Zeit zu pfeifen, ein Kazoo zu benutzen und seine mysteriöse „Invisible Iron Snare“ zu betätigen), doch das Ergebnis ist durchaus etwas Besonderes: Was der Künstler selbst als „Country-Rock Primitive One Man Experiment“ bezeichnet und sich dabei von Legenden wie HANK WILLIAMS, MERLE HAGGARD und DAVID ALLAN COE inspiriert sieht, wird von Kritikern als „raw, gritty Blues coupled with dirty, primitive Rock’n’Roll and Outsider-Country“ umschrieben. Ergänzt um Gospel-Einflüsse, Southern-Rock-Zutaten, eine Prise Soul und Rockabilly, ergibt das einen geradezu mystischen und düsteren Sound, der sich die Punk-Attitüde bewahrt hat und durchaus im Hause Voodoo Rhythm Records beheimatet sein könnte. Andererseits ist dann der „Trash-Faktor“ nicht gar so hoch wie bei anderen Vertretern dieses Genres, so dass auch der Begriff „Roots Rock“ nicht ganz aus der Luft gegriffen scheint.

Goldmark’s (Kneipe beim Club Universum)

Charlottenplatz 1 · U-Bahn-Station · Stuttgart-Mitte

http://www.thebluesagainstyouth.com

http://www.facebook.com/thebluesagainstyouththe