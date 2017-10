The Blues Brothers

Musical nach dem Kultfilm von John Landis. In schwarzem Anzug, mit schwarzem Hut und schwarzer Sonnenbrille wollen die beiden Brüder Jake und Elwood ein katholisches Waisenhaus mit Hilfe des Blues retten. Sozusagen in göttlichem Auftrag trommeln sie ihre alte Band zusammen, um ein ultimatives Blues-Konzert zu veranstalten. Es vereinen sich Witz, Charme, unschlagbar coole Typen und die beste Filmmusik aller Zeiten zu einem actionreichen Musical voll unvergesslicher Songs wie „Jailhouse Rock“, „Gimme some lovin“, „Stand by your man“ und natürlich „Everybody needs somebody to love“.