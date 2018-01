Die Fahrt geht mit dem bandeigenen Familienscooter und einer brandneuen CD im Gepäck geradewegs ins Nirvana! Kostbarkeiten am Wegesrand werden sofort der Reise-WG einverleibt, der Kurs steht: geradeaus! Vorsichtige Gemüter sollten sicherheitshalber Abstand wahren, bis die 22-armige Göttin des Ska in einer Staubwolke verschwunden ist, doch wer jenseits des Darknets noch einen Kick sucht, der setzt die Staubbrille auf und reist gefühlte 20 Sekunden für eine Show bei den THE BUSTERS mit!

Wer bremst, verliert!

Jahrzehntelang waren sie auf allen großen Festivals, in allen angesagten Clubs und nun zum 30ten Bandjubiläum und nach einer längeren Auszeit rocken sie wieder die gesamte Republik: Berlin, München, Hamburg und, und, und… endlich wieder in Tübingen!