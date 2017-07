Gegründet in 2015 veröffentlichte The Casey Jr. Ride nach einigen Liveauftritten bereits in 2016 deren selbstproduziertes Debut-Album "Heliocentric View". Beeindruckt von der Verspieltheit der einflussreichen Genre der mid-60´s, bewegt sich die Band musikalisch irgendwo zwischen treibenden Velvet Rhythmen und hallender Irrfahrt. Getrieben, rebellisch, nicht System konform - Viel Liebe und eine gesunde Dosis „Fuck You”.

Im Sommer 2017 erscheint ihr zweites Album „ERROR #404”.