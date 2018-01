× Erweitern The Cavern Beatles

Fast könnte man meinen, die echten Beatles wären wieder auf Tour, so gut machen die Jungs aus Liverpool ihre Sache; keine andere Cover Band kommt dem Original so nahe wie die Cavern Beatles.

Als virtuose Vokalisten und ebenso talentierte Instrumentalisten präsentiert sich das Quartett, als hätte man die Zeit der frühen Beat-Bewegung eingefroren: Paul Tudhope als John Lennon, Chris O‘Neill als Paul McCartney, Rick Alan als George Harrison und Simon Ramsden als Ringo Starr. Konzertbesucher fühlen sich einhellig in die 60er zurückversetzt. Sogar der Sound stimmt: Ohne technisches Drumherum spielen The Cavern Beatles unter den gleichen Bedingung wie die Pilzköpfe in ihren frühen Jahren – spontan, energiegeladen, unverfälscht und so authentisch wie möglich.