The Chambers & Chor Royal

Die Stimmführer und Solisten des bekannten Symphonieorchesters „Junge Philharmonie Köln“ treten seit 2013 unter dem Namen „The Chambers“ europaweit auch als Kammermusikensemble auf.Das inzwischen international renommierte, zu ausgewachsenen Profis gereifte Ensemble verfügt über ein ausgesprochen weitgefasstes Repertoire klassischer und populärer Musik, wobei die Programme von virtuos vorgetragenen Solos über Werke für Kammerorchester bis hin zu den beliebtesten Evergreens der Popmusik reichen.Dabei überraschen The Chambers das verzauberte Publikum, indem sie beliebte Melodien durch ein einzigartiges Kaleidoskop von Interpretationen in einem Spektrum völlig neuer Farben erstrahlen lassen.Feinste Sensibilität in Interpretation und Zusammenspiel, höchste technische Perfektion in der Instrumentalbeherrschung, und beispielhafte solistische Virtuosität zeichnen das international besetzte in Köln ansässige Ensemble aus.Der Chor Royal unter der Leitung von Jochen Thurn begeistert seit 2009 sein Publikum mit A-Cappella-Musik, die unter die Haut geht. Bei großen und kleinen Konzerten überzeugt der junge Pop & Rock-Chor mit seiner breiten emotionalen Klangpalette. Egal ob Pop-Ballade oder Punkrock-Song – der Mosbacher Chor Royal bietet Ihnen Klangerlebnisse der besonderen Art.