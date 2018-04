The Courettes (BRA / DÄN)

Brasilianisches Temperament trifft auf dänisches Dynamit, sozusagen die Antwort auf die WHITE STRIPES in Form eines Ehepaars… mehr Leidenschaft geht nun wirklich nicht! Kennen- (und lieben!) gelernt haben sich die Bassistin der brasilianischen Garage-Combo AUTORAMAS und der Schlagzeuger der dänischen Punk-Rock’n’Roll-Helden COLUMBIAN NECKTIES im Jahre 2013 auf der gemeinsamen Brasilien-Tourihrer beiden Bands, anschließend wird geheiratet und dieses großartige Duo ins Lebengerufen.

Er drischt auf die Drums ein, die Dame an der Gitarre übernimmt überwiegendden Gesang, und bereits die beim Label Sounds Of Subterrania erschienene Debütplattebot „Instant-Hits“ am laufenden Band: Das klingt nach THE SONICS, THEE HEADCOATS(bzw. THEE HEADCOATEES) und THE 5.6.7.8.’S – vor allem aber verdammt steil!

„FirstClass“ 60’s-infizierter Garage-Rock’n’Roll ist das, der vom wilden Fuzz-Stomper über die straighte Hipshake-Nummer bis zum düsteren Shaker die ganze Bandbreite dessen auf-fährt, was diesen Prä-Punk-Sound so cool macht; dazu kommt noch der Gesang mit einer Stimmfarbe irgendwo zwischen SIOUXSIE SIOUX, PATTI SMITH und NIKKI CORVETTE.