Die großartige all-female Rockband The Courtneys aus Vancouver reisen zurück zum Sound der frühen 90er und berufen sich auf starke Einflüsse wie Teenage Fanclub, Pavement und The Clean. Courtney Looves verträumte Gitarrenriffs fügen dem Punk-Grundgerüst aus Sydney Kokes treibendem Bass eine zeitlose Powerpop-Note hinzu, während Drummerin und Sängerin Jen Twynn Payne ihre aufrichtigen Texte mit Nachdruck darüberlegt. Diese Komponenten fügen sich in einem leidenschaftlichen, gemeinsamen Songwriting zusammen und liefern so einen speziellen Sound von verzerrtem Grunge. Das erste, selbstbetitelte Courtneys-Album erschien 2013 auf dem kleinen Indie-Label Hockey Dad Records aus der Heimatstadt der Band. Sie haben eine Reihe Singles und Musikvideos veröffentlicht und sind ausgiebig durch Kanada und die USA getourt, unter anderem als Support für Tegan And Sara und Mac Demarco. 2015 kamen The Courtneys nach Australien und Neuseeland, wo sie unter dem Dach von Flying Nun Records unterkamen. Seit Anbeginn von diesem legendären Label beeinflusst, ist die Band geehrt dieses nun ihr Zuhause nennen zu dürfen.