The Beat Goes On - "The Crashers" kommen.

Die Reutlinger Lokalband Nr. 1 der 60er Jahre, die bis heute in der fast Original Besetzung spielt, bringt ihre Hits der Beatles, Stones, Kinks, Shadows etc. authentisch rüber. Die Zuhörer werden auf eine Zeitreise der "Flower Power - Schlaghosenzeit" mitgenommen.

Das Konzert, bei dem natürlich auch geschwooft werden darf, findet im schönen Biergarten statt. Bei schlechtem Wetter im Lokal.