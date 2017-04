Horrorfilme? Monster? Rache? In einer Mélange aus Punk, Country, Psychobilly und Good Old Fashioned Rock’n’Roll? Hier, bitteschön, gern geschehen: THE CREEPSHOW. Die bedeutendste Psychobilly-Band Kanadas kommt mit neuem Album im Gepäck zurück nach Europa. 2005 gegründet sorgt diese Band seitdem für durchgehend für gute Laune und eine gehörige Portion Tanzwut. Dabei stört es wenig, dass die Band bereits die dritte Sängerin, Kendalyn ‚Kenda‘ Legaspi, am Start hat, die auch schon die Vocals zur letzten Scheibe „Life After Death“ (2013) beisteuerte. „Stimmlich und optisch steht die kleine Sängerin ihrer Vorgängerin in nichts nach.“