The Delta Bombers (USA)

Gegründet im Jahre 2008 in Las Vegas, sind diese vier Burschen derzeit wohl zweifellos eine der besten und aufregendsten Acts der internationalen „Rockin‘Scene“ – wobei man ihnen gleichzeitig attestieren muss, dass sie „szeneübergreifend rocken“:

Denn das Ziel der Band war es stets Musik zu machen, die von Leuten, die „Gabardine, Denim or Mohawks“ tragen, gleichermaßen und gemein-sam abgefeiert wird! Beeinflusst von CARL PERKINS, JOHNNY CASH, HOWLIN‘WOLF und CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL ebenso wie von zeitgenös-sischen Künstlern wie OMAR & THE STRINGPOPPERS, REVEREND HORTONHEAT, THE PLANET ROCKERS, aber auch THE HIVES verschmelzen sie zu diesem Zweck klassischen Rock’n’Roll der 1950er Jahre mit Blues und den härteren Elementen des Rockabilly; hinzu kommt die verdammt eindringliche und kraftvolle Stimme ihres Sängers, die die Songs immer „frisch“ hält.

Nach Veröffentlichung von insgesamt fünf Alben (das aktuelle „Pressure And Time“ ist wieder auf dem renommierten Label Wild Records erschienen), Touren durch die ganze Welt und Auftritten bei den wichtigsten Festivals (etwa dem „Viva Las Vegas“ und dem „Sjock“ in Belgien) kommt das großartige Quartett nun endlich und erstmalig auch nach Stuttgart