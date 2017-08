× Erweitern The Districts

Die Indie-Rocker aus Philadelphia haben gerade verkündet, dass ihre neue Platte im August erscheinen wird und dass es anschließend ausgiebig auf Europa-Tour geht. Die Musik des Quartetts ist von einer Strahlkraft, wie man sie schon lange gesucht hat. Indie-Rock in der Tradition von Built To Spill oder The Strokes trifft auf den Blues-Rock der Black Keys, verfeinert mit einer Prise Americana. THE DISTRICTS behaupten von sich selbst, dass sie einfach im Moment existieren, sich spontan immer weiterentwickeln und wie eine gut geölte Maschine durch ihre explosive Musik jedes Genre verschwimmen lassen können. Dieser Grenzgang prägt die Musik der Band und macht sie so wahnsinnig aufregend. Wer sich von der gewaltigen Intensität der Band überzeugen möchte, dem sei die erste Single “Ordinary Day” des neuen Albums empfohlen.