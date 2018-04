The Doors Alive zählen seit Jahren als die #1 Tribute Band der legendären kalifornischen Rock-Götter von The Doors. Die Band reproduziert wie keine andere den Sound und das Aussehen des Originals in einer unglaublichen Authentizität. Welthits wie „Light My Fire“ oder “Hello, I Love You” versprühen die Magie eines 1960er Jahre Doors- Konzertes.The Doors Alive faszinieren ihr Publikum weltweit, und spielen schon seit Jahren ausverkaufte Konzerte in ihrer Heimat England und in Europa. Der Sänger, Willie Scott, versteht es, die Haltung, den Look und die Stimme des charismatischen Jim Morrison einzufangen, der The Doors ihr Gesicht verlieh. Auch die übrigen Bandmitglieder haben den Stil perfekt verinnerlicht, wenn nicht sogar verfeinert. Um den authentischen Sixties Sound zu erreichen, nutzen The Doors Alive originale Instrumente, wie die berühmte Gibson Gitarre.Fans auf der ganzen Welt, sind sich einig: Diese Band schafft es, in ausverkauften Konzerthallen den wahren Geist der Doors aufzufangen: The Doors Alive! Ein Must-See für alle Fans der Rocklegenden!