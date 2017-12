The Early Days - das mit uns ist nicht mehr normal

Post-Punk, New Wave und Britpop sind die großen Brüder des Indie, wie wir ihn heute kennen. Eine Party als Retrospektive, zurück ins Jahr 2004, mit einem Auge in die Zukunft, in der wir noch reichlich von Drangsal und Konsorten hören werden, und einem Fuss im Dr. Martens, der sicher nicht nur ein Statement ist, sondern auch ein guter Begleiter, wenn irgendwas mit Tanzen ist.