The End of Music 2017

2016 debütierte das END OF MUSIC Festival im Heidelberger Karlstorbahnhof und verdunkelte mit Bands wie Mantar, Ahab und Black Shape of Nexus zwei Tage lang das sonst so idyllische Studentenstädtchen.Und auch 2017 dürfen sich alle Freunde düsterer und harter Klänge freuen. Am 9. und 10. Juni 2017 präsentiert der Karlstorbahnhof mit dem End of Music Festival of dark and heavy sounds zum zweiten Mal einen sinisteren Reigen tieftönender Bands, die sich dunklen und verstörenden Klängen verschrieben haben. Bands, die ihre Ursprünge zum größten Teil in der Sludge- und Doom-Metal-Szene haben. Die Stile wie Hardcore, Metal, Ambient, Blues und Psychedelic Rock bis auf die Knochen ausziehen, sie beinahe bis zur Bewegungslosigkeit verlangsamen, um ihnen dann ein neues Kleid aus subtonalen Bässen, brachialen Gitarrenriffs und atmosphärischer Klangcollagen zu stricken. Die Genrescheuklappen sollten dabei zu Hause bleiben, denn Sludge und Doom stehen bei „The End of Music“ ebenso auf dem Programm wie Black Metal, Drone, Noise, Electro und Stoner Rock.

LINE UP:

Freitag: Obscure Sphinx (PL) - Wiegedood (BEL) - Void Obelisk (D, MA)