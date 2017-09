THE ART OF NOISE, unsere Serie bei der unregelmäßig/ regelmäßg Formationen auftreten, die live, experimentell und frei mit Musik, Sound und Beat umgehen und interpretieren.Die Musik von THE FIRE HARVEST entsteht nicht von heute auf morgen: die zehn Jahre Bandgeschichte hört man den abgehangenen Nummern des neuen Albums »Singing, Dancing, Drinking« deutlich an. Diese Songs würden gut in einen Jim-Jarmusch-Film passen. Wie dessen stoische Kameraführungen bleiben sie beharrlich auf einem Fleck und zeigen dennoch immer mehr. Die Realität hat viel Geschwindigkeiten – die von The Fire Harvest ist langsam, aber intensiv.