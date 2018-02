Wann haben Sie das letzte mal "Shine On You Crazy Diamond" von Pink Floyd oder "Child In Time" von Deep Purple in voller Länge im Radio gehört haben? Ist sicher schon eine Weile her!

Das Publikum hört handverlesene Songs aus den 70'ern und traumhaft schönen Eigenkompositionen. Und spätestens beim 26-Minuten-Epos "Echoes" versprühen Anthropica dann LSD mit Noten. Im Psychedelic Rock, Spielart der Rockmusik werden durch Improvisation sphärische Klangbilder kreiert.