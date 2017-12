The Frank Sinatra Show

Roger Pabst und Orchester entführen Sie mit ihrer einzigartigen Frank Sinatra Show in das Amerika der 40er bis 60er Jahre und lassen alle grossen Stationen von Sinatra's Leben Revue passieren, von Hoboken (New Jersey) über Hollywood und Las Vegas führt die Reise endlich nach New York, dem Ziel aller Träume:

If I Can Make It There, I'll Make It Anywhere! Roger Pabst, Deutschlands Sinatra Interpret Nr. 1 hat Frankie Boy noch selbst live erlebt und war davon so beeindruckt, dass er sich spontan entschloss, sein musikalisches Leben dem Erbe von 'The Voice' zu widmen. Zusammen mit seinem höllisch heissen Orchester wird er die altehrwürdige Location zum Kochen bringen. Neben vielen Evergreens von Klassikern der American Songbook wie Gershwin, Porter, Rodgers erklingen natürlich auch die Welthits der 60er "My Way" und "Strangers In The Night". Da Sinatra im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere sehr verschiedene musikalische Formen und Rhythmen wie Swing, Latin, Pop, Balladen aufgriff, ist also für Abwechslung gesorgt.