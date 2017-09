× Erweitern The futage

The Futage sind: Frank Acker (Git, Voc), Uli Göhring (Percussion, Voc) und Til Eder (Git., Voc). Eine noch junge Band aus erfahrenen Musikern, die sich gefunden haben, um einfach Spaß zu haben , an dem was sie am liebsten machen, nämlich Musik.

Gemeinsam entführen sie den Zuhörer auf eine abwechslungsreiche, dabei aber immer entspannten Reise zu ausgesuchten Songs der Pop und Rockgeschichte und interpretieren diese gekonnt auf ihre ganz besondere Art. Acoustic Pop- und Rock Covers vom Feinsten.

Mit dabei sind z. B. Hits von Crowded House, Coldplay, Police, Neil Young aber auch Klassiker von den Beatles, CCR, Pink Floyd uvm.

Weitere Infos gibt es auch unter www.thefutage.de.