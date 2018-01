the future is now - ask the oracle

Delphi, das war gestern. Wo finden heutige Zeitgenossen ihr Orakel? Kassandra und die Priesterin Pythia prophezeiten im Tempel von Delphi.

Die Performerinnen von Destinys Children, Mira Kandathil und Annina Machaz, nehmen den Platz dieser beiden mythologischen Frauen ein und sich des Orakels an. Sie nutzen die Strategien und Erfahrungen der Seherinnen in Krisenzeiten der Antike und schauen mit deren Blick auf die Gegenwart. Auf persönliche und politische Fragen folgen poetische Antworten. Herangereiste Pilger*innen erleben eine fantastische Annäherung an das Orakel.

(Performance)