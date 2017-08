The Gentleman´s Flute

× Erweitern Stefan Temmingh

Stefan Temmingh, Blockflöte & Leitung / Margit Übelacker, Salterio / Axel Wolf, Laute / Wiebke Weidanz, Cembalo / Karin Gemeinhardt, Barockfagott

Schon mehrfach hat der südafrikanische ECHO-Gewinner beim Kultursommer für Furore gesorgt. Auch dieses Mal wird er wieder lässig alle Blockflötenklischees von der Bühne fegen. Kaum ein anderer Künstler schafft es mit barocken Klängen so viele junge Menschen in die Konzertsäle zu bringen. Für Schöntal stehen in Originalbearbeitungen für Blockflöte und Basso Continuo Opernarien aus Rinaldo von G.F. Händel und italienische Barockmusik aus dem London des 18. Jahrhundert auf dem Ablauf, gespickt mit Volksweisen von der Insel. Freuen Sie sich auf Greensleeves und Faronells Ground genauso wie auf Sonaten für Blockflöte, Fagott und Basso Continuo von Vivaldi RV 86 oder von Händel in C-Dur HWV 363 sowie auf die Sonate Nr. 9 in A-Dur op. 5 von Arcangelo Corelli. Ein glänzend-virtuoser Schlusspunkt der 31. Saison!