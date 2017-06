× Erweitern The Good, the Bad and the ugly

The Good The Bad And The Ugly

Funfunk, Banjodisco, Abtanzjazz und Dancegrass.

Songs jenseits von Good, Bad and Ugly!Sie spielen “Perlen der Popmusik”, aberauch “Diamanten des Disco”, “Edelsteine des Eurodance”, “Fabergé-Eier des Funk”und sehen dabei auch noch schmuck aus!Best Of "International Tanzmusik", miteigentümlichen Versionen beliebter bis nerviger Disco-Hits, eben alles, was good,bad and ugly ist.Schräg bis schmissig werden Eurodance, Disco, aktuelle Hits undsonstige Perlen der Popmusik mit dafür nicht unbedingt vorgesehenemInstrumentarium bearbeitet.Mit:Jens Heckermann (Pelvis von 5üenf), Tenor und 6 Saiten.Ein Füenftel von Die Füenf,wie er singt und lacht. Lässt er die mal gerade sein, hat er hier Hauptfach Gitarreund Gesang, als ehemaliger Stabhochspringer kommt er ganz schön weit rauf - dasxfach gestrichene Dings?- mit links!Michael Schulig (Der Hundertsassa von Die Kleine Tierschau), Subtenor.Ein Ex-Michael von Die Kleine Tierschau, der Kleinere, mit ohne Haare. Vielsaitigspielt er was kommt und singt mit, rauf runter links, rechts, egal. Eintänzer vor demHerrn!Rolf Kersting, Drum 'n' Bass Player (Deutschlands herausragender Bassist!Tieftonabteilung bei zig Bands bis hin zur Live Band bei The Voice Kids). Hat zweiGesichter, eins mit Melone, eins mit Zylinder und kommt als Fundament beiTheGoodTheBad AndTheUgly ganz groß raus.