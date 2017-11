× Erweitern Harlem Globetrotters

Ob man sich für Basketball begeistern kann oder nicht – diese Mannschaft muss man einfach lieben! Seit ihrer Gründung 1927 haben sie mehr Siege eingefahren als sonst irgendeine Mannschaft und das, obwohl es den Harlem Globetrotters nicht einmal aufs Gewinnen ankommt. In mehr als 22 500 Spielen kombinieren sie Basketball mit Slapstick-Einlagen und haben sich so ins Herz von mehr als 3 Millionen Fans gespielt. Dabei fing alles ganz klein an. Als „Sayoy Big Five“ in Chicago gegründet, kam keiner der ursprünglichen Spieler oder der Gründer aus New York. Trotzdem wurde die Mannschaft „The Harlem Globetrotters“ genannt. Dabei sollte das „Harlem“ im Titel auf die durchweg afroamerikanische Zusammensetzung verweisen, das „Globetrotters“ symbolisiert die Weitgereistheit des Teams. Mittlerweile hat das Team nicht nur seine eigene erfolgreiche Zeichentrickserie, auch Prominente wie Whoopi Goldberg, Nelson Mandela und sogar Papst Johannes Paul II zählen zu Ehrenmitgliedern der Mannschaft. Ein Spiel der Harlem Globetrotters ist ein Erlebnis für die ganze Familie! Sportliche Höchstleistung kombiniert mit Spaß, Witz und Charme – nicht umsonst füllen die Harlem Globetrotters weltweit die Stadien und haben als einziges professionelles Sport-Team der Welt einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.