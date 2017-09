Hochgelobtes Sixties-Drama um eine junge Autorin, die in ihrer Südstaaten-Heimat schwarze Haushaltsgehilfinnen interviewt.

The Help ist ein Spielfilm des US-amerikanischen Regisseurs Tate Taylor aus dem Jahr 2011. Das Drama basiert auf dem Roman Gute Geister (Originaltitel: The Help) von Kathryn Stockett und handelt von der jungen, weißen „Eugenia ‚Skeeter‘ Phelan“, und ihrer Beziehung zu zwei afroamerikanischen Hausangestellten während der US-Bürgerrechtsbewegung der frühen 1960er Jahre. In den Hauptrollen des Films, der in der Südstaatenstadt Jackson (Mississippi) spielt, sind unter anderem Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard und Jessica Chastain zu sehen.