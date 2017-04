Drei wilde Kerle mit dem schönen Namen „The Howlin’ Brothers“ haben sich in East Nashville am Rande des musikalischen Mainstreams eingenistet. Das Deutsch-Amerikanische Institut Tübingen präsentiert sie nun in Reutlingen. Mit ihrem rauen, rhythmusstarken Stil, in dem sich praktisch die gesamte Roots Music des Südens findet, machen sie der sonst vorherrschenden aseptischen Country-Variante Konkurrenz. Ihr Southern Roots-Eintopf mit Rock’n’Roll-Energie ist gewürzt mit Blues, Oldtime, Bluegrass, Old Country und einer Prise Dixieland Jazz. Ihre Songs sprechen über „Trouble“, so auch der Name ihres aktuellen Albums, das am So. 14.5. um 20:00 Uhr im franz k. in Reutlingen zu hören sein wird. Mit den Klängen von Banjo, Fiddle, Kontrabass, Gitarre und Mundharmonika sowie authentischen Step-Tanz-Einlagen von Gitarrist Jared Green reißen sie jedes Publikum mit sich.