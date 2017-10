The Hunting Elephants EP Release Party

The Hunting Elephants

"Das kann doch nicht sein. Erzähl kein Scheiß. Das ist doch keine Frauenstimme." - Doch, ist es. Bei dieser Band merkt man sofort wo die Stärken der Musik der 4 Stuttgarter liegen. Du hörst eine gewaltig-charismatische Stimme, welche dich mit eingängigen Beats, Leichtigkeit, einer gesunden Prise Übermut und dem nötigen Rhythmus über das Parkett dancen lassen. Live überzeugender als jedes Liebesgeständnis. Bock auf charmanten Indierock? Hallo und guten Tag bei The Hunting Elephants. Auf die Demo "Extraordinary" aus dem Jahr 2015 folgt am 17.11.2017 die Debut EP "Alter Ego", welche nicht nur die Vielseitigkeit, sondern auch das musikalische Potential zeigt. Produziert von Marten Thielges (u.a. Schmutzki, Heisskalt) wird auf dieser Platte eines klar: Diese Band ist hungrig auf mehr und will dich dabei haben. www.facebook.com/pg/Elefantenmusik

Flowers in Syrup

Auf ihrer zweiten EP SkyDivers geben Flowers in Syrup fünf bewegende Songs zum Besten. Musikalische Genregrenzen werden überschritten, Rock-Historie verarbeitet und aus Postrock,Postpunk und Krautrock ein Alternative Hörerlebnis geschaffen. Die Schläfenlappen suchen nach Verbindungen zu den 80ern, die Nervenenden signalisieren Anleihen von Radiohead, Muse, The Cure bis Placebo. Dabei wird die Leidenschaft und Eigenständigkeit des Flowers-Sounds offenbar. Mit ausgereifter Musikalität erfüllen Gitarre, Bass und Schlagzeug ihre Aufgaben und hinterlassen zugängliche Melodiebögen auf basslastigem Untergrund. Ausdruckstarker Gesang um die Höhen und Tiefen des Seins prägt sich unwiderstehlich ein und berauscht. Flowers in Syrup berühren dich dort wo dein Blut seinen Rhythmus bekommt.www.facebook.com/FlowersinSyrup

Once On Earth

Vier junge, leidenschaftliche Musiker, mitreißender, einfühlsamer Indie-Pop und eine charmante und authentische Bühnenshow- das sind Once On Earth aus Stuttgart! Seit ihrer Gründung 2014 schreibt die Band ununterbrochen an Songs, spielt Konzerte über Konzerte und probt in jeder freien Sekunde um das zu tun, wofür ihr Herz brennt: Musik schreiben die Laune macht, inspiriert und bewegt. Ihre Songs hinterfragen lebensnahe Situationen und sind durch eingängige Melodien geprägt. Im Vordergrund sticht der kraftvolle, weibliche Gesang hervor - Gänsehaut-Feeling garantiert!www.facebook.com/pg/Once.On.Earth