AC/DC ist eine der wenigen Bands, die sich ihren Platz in der Rock & Roll Hall Of Fame schon lange erarbeitet haben. Das lässt sich ohne weiteres an der Zahl der Bands abzählen, die den australischen Hardrockern um Wahnsinnsgitarrist A. Young Tribut zollen, in dem sie sich ausschließlich auf das Covern von AC/DC Stücken verlegt haben. The Jack spielen AC/DC, weil sie Bock auf die Songs haben. Außer den Klassikern geben die Jungs auch Stücke zum Besten, die AC/DC eher weniger bis gar nicht live spielen; zum Beispiel: „Problem Child“, „Can I sit next to you “, oder „Ride on“. The Jack haben es sich selbst zur Aufgabe gemacht die Feinheiten herauszuarbeiten, die jeden einzelnen AC-DC Song auszeichnen und so einzigartig machen.“ AC/DC optisch zu kopieren liegt der Band fern. Ehrliche handgemachte Musik und schweißtreibende Bühnenaction ist angesagt! Sie setzten die Zuhörer im wahrsten Sinne des Wortes unter Starkstrom.

www.the-jack.de