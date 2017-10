Die multinationale Gruppe Up with People kommt nach Stuttgart. Up with People (UWP), die in den letzten 50 Jahren in mehr als 72 Ländern war, hat ihren Aufenthalt in Stuttgart während ihrer Tour 2017 angesagt. Am 10. November um 20.00 Uhr wird Up with People eine öffentliche Show in der Liederhalle - Hegelsaal, Stuttgart aufführen. Die Gruppe, bestehend aus 100 Teilnehmern aus 20 verschiedenen Ländern, welche in UWPs internationalem globalen Ausbildungsprogramm teilnehmen, ist bekannt für ihre Energie und die Unterhaltung für die ganze Familie. Seit mehr als 50 Jahren ist UWP um die Welt gereist und hat für Millionen von Menschen Shows aufgeführt. Up with People's unterhaltsame Show wird von jungendlichen aus der ganzen Welt aufgeführt. Die Show ist eine internationale Mischung aus Musik, Tanz und unglaublicher Energie mit der Nachricht über Hoffnung und Gutem Willen verschiedener Nationen. Diese elektrisierende Show wird Ihre Füsse bewegen, Ihre Seele beflügeln und Ihr Herzen berühren.The Journey, UWP's neuste Show, ist ein Spektakel, welches traditionelle und bekannte Musik verbindet und eine Mischung aus Solisten, Gruppen Auftritten, schnell wechselnden Choreografien und farbigen Kostümen ist.