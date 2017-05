The Kasper live

"The Kasper" ist ein Solokünstler, an der Gitarre und an den Stimmbändern. Begleitet wird er durch ein Arrangement, welches durch einen Verstärker wiedergegeben wird.

Er stellt sein Album "Offline" vor.

Sein Programm ist sehr abwechslungsreich. Neben seinen harten, weichen, lauten, ruhigen und schnellen sowie langsamen Nummern, finden wenige Coversongs auch noch Platz.

Eine außergewöhnliche Bühnenperformance mit tollen Lichtspielen ist garantiert.

Kommt und seht selbst. Wir freuen uns auf einen Abend voll Rockmusik und guter Laune.

Eintritt Frei - Hutspende erwünscht